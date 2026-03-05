Первый российский пилот Формулы-1, генеральный директор программы «СМП Рейсинг» Виталий Петров объяснил на своём примере, почему «Ред Булл» зря менял гонщиков по ходу сезона.

— При этом уже который год тот же «Ред Булл» активно тасует напарников Макса Ферстаппена, что как будто бы тоже не добавляет команде сил…

— Зря они стали делать рокировку в середине сезона. Не только Ферстаппена, но и любого пилота высокого уровня догнать новичку команды с ходу практически невозможно. В 2011 году Ника Хайдфельда заменили на Бруно Сенну, но за прошедшие к тому момента полсезона мой уровень был выше, и новый напарник никак не должен был меня опережать. И он, в принципе, никогда и не был впереди.

Сейчас, похоже, в «Ред Булл» сами поняли, что ошиблись, когда не дали Лиаму Лоусону проехать сезон. Позвали на его место Цуноду и ему карьеру загубили. Потому что думали, что Юки сразу сможет привыкнуть к новой машине, но болиды разные, инженеры разные, подход к работе разный. Цуноде лучше было не соглашаться на переход в «Ред Булл», не запороть своё будущее, потому что его любили как пилота и как персонажа, однако этот сезон с Ферстаппеном просто поставил крест на Юки.

Я на 100% уверен, что контракт с Исаком подписан на два-три года, если только не появится какой-то молодой амбициозный выскочка а-ля новый Ферстаппен. Просто потому, что «Ред Булл» не может не понимать, что эта постоянная чехарда пилотов не идёт на пользу команде, — сказал Петров в интервью корреспонденту «Чемпионата» Михаилу Дубовскому.