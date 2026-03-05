Скидки
Петров объяснил на своём примере, почему «Ред Булл» зря менял гонщиков по ходу сезона

Петров объяснил на своём примере, почему «Ред Булл» зря менял гонщиков по ходу сезона
Первый российский пилот Формулы-1, генеральный директор программы «СМП Рейсинг» Виталий Петров объяснил на своём примере, почему «Ред Булл» зря менял гонщиков по ходу сезона.

— При этом уже который год тот же «Ред Булл» активно тасует напарников Макса Ферстаппена, что как будто бы тоже не добавляет команде сил…
— Зря они стали делать рокировку в середине сезона. Не только Ферстаппена, но и любого пилота высокого уровня догнать новичку команды с ходу практически невозможно. В 2011 году Ника Хайдфельда заменили на Бруно Сенну, но за прошедшие к тому момента полсезона мой уровень был выше, и новый напарник никак не должен был меня опережать. И он, в принципе, никогда и не был впереди.

Сейчас, похоже, в «Ред Булл» сами поняли, что ошиблись, когда не дали Лиаму Лоусону проехать сезон. Позвали на его место Цуноду и ему карьеру загубили. Потому что думали, что Юки сразу сможет привыкнуть к новой машине, но болиды разные, инженеры разные, подход к работе разный. Цуноде лучше было не соглашаться на переход в «Ред Булл», не запороть своё будущее, потому что его любили как пилота и как персонажа, однако этот сезон с Ферстаппеном просто поставил крест на Юки.

Я на 100% уверен, что контракт с Исаком подписан на два-три года, если только не появится какой-то молодой амбициозный выскочка а-ля новый Ферстаппен. Просто потому, что «Ред Булл» не может не понимать, что эта постоянная чехарда пилотов не идёт на пользу команде, — сказал Петров в интервью корреспонденту «Чемпионата» Михаилу Дубовскому.

