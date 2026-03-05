Виталий Петров: вообще не знаю, почему «Мерседес» держит Антонелли

Первый российский пилот Формулы-1, генеральный директор программы «СМП Рейсинг» Виталий Петров выразил непонимание насчёт выступления итальянца Андреа Кими Антонелли за «Мерседес».

«Что касается Антонелли, то я вообще не знаю, почему его держит «Мерседес». Да, у него есть какие-то проблески, но пока это всё-таки тоже очень тёмная лошадка. Вроде бы Андреа Кими быстр, однако с другой стороны — и результаты это показывают — на фоне Расселла не блещет. В команде, видимо, до сих пор сильна травма, что они в своё время упустили Макса Ферстаппена, поэтому боятся сейчас упустить ещё и этого молодого пилота, так что решили за него держаться», — сказал Петров в интервью корреспонденту «Чемпионата» Михаилу Дубовскому.