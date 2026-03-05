Шарль Леклер раскрыл, что хотел бы получить от Хэмилтона в качестве подарка на свадьбу

28-летний пилот итальянской команды «Феррари» монегаск Шарль Леклер раскрыл, что хотел бы получить от своего 41-летнего напарника по «Скудерии» британца Льюиса Хэмилтона в качестве подарка на свадьбу.

«Титул был бы неплохим подарком, но я не уверен, что Льюис захочет отдавать мне его», — приводит слова Леклера портал GPblog.

Дебютный этап «Королевских гонок» в 2026 году Гран-при Австралии пройдёт на городской трассе в Мельбурне. 2026 год станет для британского пилота вторым в составе итальянского коллектива после того, как он перешёл в команду из «Мерседеса», а для монегаска — восьмым.

