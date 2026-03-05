Джордж Расселл объяснил, почему отказался от фирменной Т-позы в новом интро Ф-1

28-летний пилот немецкой команды Формулы-1 «Мерседес» британец Джордж Расселл сообщил после съёмок нового интро чемпионата, что не принял свою фирменную Т-позу, поскольку решил приберечь её для особых случаев.

— Ты принял Т-позу?

— Нет. Я оставил её для особых случаев.

— И что это будут за особые случаи?

— Верхняя ступенька [на подиуме]. И я обещаю, она появится! — сказал Расселл.

В прошлые годы в официальной заставке британец стоял в позе с расставленными по сторонам руками, которая стала популярным мемом среди болельщиков. В новой версии Расселл стоит в более традиционной позе и держит на плече шлем.