Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Пилоты «Астон Мартин» использовали жвачку для защиты от вибраций мотора «Хонды» — источник

Пилоты «Астон Мартин» использовали жвачку для защиты от вибраций мотора «Хонды» — источник
Комментарии

Журналист AutoRacer Джулиано Дукесса рассказал о необычном способе защиты от вибраций нового двигателя от «Хонды», который использовали пилоты команды Формулы-1 «Астон Мартин».

«Проблемы, с которыми сталкивается «Астон Мартин», очевидны и трагикомичны. Я слышал, что во время тестов пилоты «Астон Мартин» жевали одновременно три или четыре подушечки жевательной резинки, используя её как капу, чтобы противостоять вибрациям двигателя «Хонды», резонирующим с шасси», — написал Дукесса на своей странице в социальной сети Х.

Ранее появилась информация, что «Астон Мартин» может пропустить несколько Гран-при в сезоне-2026 Ф-1.

Материалы по теме
«Астон Мартин» может пропустить несколько Гран-при в сезоне-2026 Ф-1 — Кинкеро
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android