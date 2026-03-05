Пилоты «Астон Мартин» использовали жвачку для защиты от вибраций мотора «Хонды» — источник

Журналист AutoRacer Джулиано Дукесса рассказал о необычном способе защиты от вибраций нового двигателя от «Хонды», который использовали пилоты команды Формулы-1 «Астон Мартин».

«Проблемы, с которыми сталкивается «Астон Мартин», очевидны и трагикомичны. Я слышал, что во время тестов пилоты «Астон Мартин» жевали одновременно три или четыре подушечки жевательной резинки, используя её как капу, чтобы противостоять вибрациям двигателя «Хонды», резонирующим с шасси», — написал Дукесса на своей странице в социальной сети Х.

Ранее появилась информация, что «Астон Мартин» может пропустить несколько Гран-при в сезоне-2026 Ф-1.