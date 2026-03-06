Антитабачные организации потребовали у Ф-1 прекратить партнёрство с производителями снюса

Организация Tobacco Free Kids направила открытое письмо главе Ф-1 Стефано Доменикали, совету директоров FOM и некоторым другим связанным с «Королевскими гонкам» людям за подписью более 160 антитабачных организаций с требованием запретить командам Ф-1 продвигать никотиновые паучи/снюс.

«Господин Доменикали, как организации, выступающие за защиту здоровья наших детей, мы обращаемся к вам, чтобы выразить своё разочарование в связи с новостями о расширении партнёрских отношений между командами Формулы-1 и табачными компаниями. В 2006 году Формула-1 отказалась от спонсорства табачных компаний, и это было правильным решением. Теперь мы просим Формулу-1 поступить так же с другими табачными продуктами, в том числе с никотиновыми паучи.

Philip Morris International, одна из крупнейших мировых табачных компаний, недавно объявила о расширении

партнёрских отношений с «Феррари» для продвижения своих никотиновых паучи Zyn на гонках Формулы-1.

Кроме того, British American Tobacco продолжает продвигать свой бренд Velo, спонсируя команду «Макларен», и недавно представила обновлённый дизайн с логотипом Velo.

Благодаря такому спонсорству табачные компании получают доступ к миллионам юных поклонников Формулы-1 по всему миру. Научные исследования последних десятилетий показывают, что подобный маркетинг и спонсорство привлекают детей, которые особенно уязвимы перед этими вредными и вызывающими привыкание продуктами. Как и другие табачные продукты, эти пакетики содержат никотин, который вызывает сильное привыкание, может нанести вред развивающемуся мозгу подростка и подготовить его к зависимости от других веществ», — сказано в письме.