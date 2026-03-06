Скидки
Леклер — лучший в первой тренировке Гран-при Австралии, Хэмилтон — 2-й, Ферстаппен — 3-й

Комментарии

В Мельбурне состоялась первая тренировка Гран-при Австралии, этапа открытия сезона Формулы-1 2026 года. Лучшее время по её итогам показал пилот «Феррари» Шарль Леклер, вторым стал его напарник, семикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон.

Третьим по итогам сессии стал четырёхкратный чемпион мира Макс Ферстаппен. Действующий чемпион мира Ландо Норрис из «Макларена» показал 19-е время.

Формула-1 2026. Этап 1, Мельбурн, Австралия
Гран-при Австралии. Свободная практика 1
06 марта 2026, пятница. 04:30 МСК
Окончено
1
Шарль Леклер
Scuderia Ferrari
1:20.267
2
Льюис Хэмилтон
Scuderia Ferrari
+0.469
3
Макс Ферстаппен
Red Bull
+0.522

Формула-1. Гран-при Австралии. Первая тренировка:

1. Шарль Леклер («Феррари») — 1:20.267.
2. Льюис Хэмилтон («Феррари») +0.469.
3. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0.522.
4. Исак Хаджар («Ред Булл») — +0.820.
5. Арвид Линдблад («Рейсинг Буллз») +1.046.
6. Оскар Пиастри («Макларен») +1.075.
7. Джордж Расселл («Мерседес») +1.104.
8. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») +1.109.
9. Габриэл Бортолето («Ауди») +1.429.
10. Нико Хюлькенберг («Ауди») +1.802.
11. Эстебан Окон («Хаас») +1.894.
12. Карлос Сайнс («Уильямс») +2.056.
13. Лиам Лоусон («Рейсинг Буллз») +2.346.
14. Оливер Берман («Хаас») +2.415.
15. Алекс Албон («Уильямс») +2.863.
16. Франко Колапинто («Альпин») +3.058.
17. Валттери Боттас («Кадиллак») +3.755.
18. Пьер Гасли («Альпин») +3.768.
19. Ландо Норрис («Макларен») +4.124.
20. Серхио Перес («Кадиллак») +4.353.
21. Лэнс Стролл («Астон Мартин») — +30.067.
22. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») — нет времени.

