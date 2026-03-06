Пиастри — лучший во второй практике ГП Австралии Ф-1, Антонелли — 2-й, Расселл — 3-й

В пятницу, 6 марта, на автодроме «Альберт-Парк» в Мельбурне прошла вторая практика первого этапа Формулы-1 сезона-2026 Гран-при Австралии. Лучшее время показал австралийский гонщик из команды «Макларен» — Оскар Пиастри. Второй — итальянец Андреа Кими Антонелли («Мерседес»). Британец Джордж Расселл («Мерседес») — третий.
Формула-1. Гран-при Австралии. Вторая практика:
1. Оскар Пиастри («Макларен») — 1:19.729.
2. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») +0.214.
3. Джордж Расселл («Мерседес») +0.320.
4. Льюис Хэмилтон («Феррари») +0.321.
5. Шарль Леклер («Феррари») +0.562.
6. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0.637.
7. Ландо Норрис («Макларен») +1.065.
8. Арвид Линдблад («Рейсинг Буллз») +1.193.
9. Исак Хаджар («Ред Булл») +1.212.
10. Эстебан Окон («Хаас») +1.450.
11. Оливер Берман («Хаас») +1.597.
12. Нико Хюлькенберг («Ауди») +1.622.
13. Лиам Лоусон («Рейсинг Буллз») +1.629.
14. Габриэл Бортолето («Ауди») +1.939.
15. Алекс Сайнс («Уильямс») +2.118.
16. Пьер Гасли («Альпин») +2.438.
17. Карлос Сайнс («Уильямс») +2.524.
18. Франко Колапинто («Альпин») +2.890.
19. Валттери Боттас («Кадиллак») +3.931.
20. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +4.933.
21. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +6.087.
22. Серхио Перес («Кадиллак») — без времени.