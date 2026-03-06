Скидки
Формула-1 — Гран-при Австралии 2026— результаты второй практики

Пиастри — лучший во второй практике ГП Австралии Ф-1, Антонелли — 2-й, Расселл — 3-й
Комментарии

В пятницу, 6 марта, на автодроме «Альберт-Парк» в Мельбурне прошла вторая практика первого этапа Формулы-1 сезона-2026 Гран-при Австралии. Лучшее время показал австралийский гонщик из команды «Макларен» — Оскар Пиастри. Второй — итальянец Андреа Кими Антонелли («Мерседес»). Британец Джордж Расселл («Мерседес») — третий.

Формула-1 2026. Этап 1, Мельбурн, Австралия
Гран-при Австралии. Свободная практика 2
06 марта 2026, пятница. 08:00 МСК
Окончено
1
Оскар Пиастри
McLaren
1:19.729
2
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
+0.214
3
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
+0.320

