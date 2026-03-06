Пиастри — лучший во второй практике ГП Австралии Ф-1, Антонелли — 2-й, Расселл — 3-й

В пятницу, 6 марта, на автодроме «Альберт-Парк» в Мельбурне прошла вторая практика первого этапа Формулы-1 сезона-2026 Гран-при Австралии. Лучшее время показал австралийский гонщик из команды «Макларен» — Оскар Пиастри. Второй — итальянец Андреа Кими Антонелли («Мерседес»). Британец Джордж Расселл («Мерседес») — третий.

Формула-1. Гран-при Австралии. Вторая практика:

1. Оскар Пиастри («Макларен») — 1:19.729.

2. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») +0.214.

3. Джордж Расселл («Мерседес») +0.320.

4. Льюис Хэмилтон («Феррари») +0.321.

5. Шарль Леклер («Феррари») +0.562.

6. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0.637.

7. Ландо Норрис («Макларен») +1.065.

8. Арвид Линдблад («Рейсинг Буллз») +1.193.

9. Исак Хаджар («Ред Булл») +1.212.

10. Эстебан Окон («Хаас») +1.450.

11. Оливер Берман («Хаас») +1.597.

12. Нико Хюлькенберг («Ауди») +1.622.

13. Лиам Лоусон («Рейсинг Буллз») +1.629.

14. Габриэл Бортолето («Ауди») +1.939.

15. Алекс Сайнс («Уильямс») +2.118.

16. Пьер Гасли («Альпин») +2.438.

17. Карлос Сайнс («Уильямс») +2.524.

18. Франко Колапинто («Альпин») +2.890.

19. Валттери Боттас («Кадиллак») +3.931.

20. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +4.933.

21. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +6.087.

22. Серхио Перес («Кадиллак») — без времени.