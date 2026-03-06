Беганович взял поул в квалификации Ф-2 в Австралии, Стенсхорн — 2-й, Херта — 14-й

В пятницу, 6 марта, на автодроме «Альберт-Парк» в Мельбурне, Австралия, прошла квалификация первого этапа Формулы-2 в сезоне-2026. Лучшее время показал шведский гонщик из команды «ДАМС» Дино Беганович. Второй — норвежец Мартиниус Стенсхорне («Роден»). Ирландец Алекс Данн («Роден») — третий. Новичок серии, пришедший из IndyCar, американец Колтон Херта («Хайтек») — 14-й.

Формула-2. Австралия. Квалификация

1. Дино Беганович («ДАМС») — 1:28.695.

2. Мартиниус Стенсхорне («Роден») +0.216.

3. Алекс Данн («Роден») +0.344.

4. Ноэль Леон («Кампос») +0.381.

5. Никола Цолов («Кампос») +0.428.

6. Рафаэль Камара («Инвикта») +0.448.

7. Куш Майни («АРТ Гран-при») +0.464.

8. Оливер Гёте («МП Мотоспорт») +0.559.

9. Йозуа Дюрксен («Инвикта») +0.789.

10. Тасанапол Интрафувасак («АРТ Гран-при») +0.846.

11. Лауренс ван Хупен («Трайдент») +0.869.

12. Роман Билински («ДАМС») +0.910.

13. Ритомо Мията («Хайтек») +0.945.

14. Колтон Херта («Хайтек») +1.070.