Беганович взял поул в квалификации Ф-2 в Австралии, Стенсхорн — 2-й, Херта — 14-й

В пятницу, 6 марта, на автодроме «Альберт-Парк» в Мельбурне, Австралия, прошла квалификация первого этапа Формулы-2 в сезоне-2026. Лучшее время показал шведский гонщик из команды «ДАМС» Дино Беганович. Второй — норвежец Мартиниус Стенсхорне («Роден»). Ирландец Алекс Данн («Роден») — третий. Новичок серии, пришедший из IndyCar, американец Колтон Херта («Хайтек») — 14-й.
Формула-2. Австралия. Квалификация
1. Дино Беганович («ДАМС») — 1:28.695.
2. Мартиниус Стенсхорне («Роден») +0.216.
3. Алекс Данн («Роден») +0.344.
4. Ноэль Леон («Кампос») +0.381.
5. Никола Цолов («Кампос») +0.428.
6. Рафаэль Камара («Инвикта») +0.448.
7. Куш Майни («АРТ Гран-при») +0.464.
8. Оливер Гёте («МП Мотоспорт») +0.559.
9. Йозуа Дюрксен («Инвикта») +0.789.
10. Тасанапол Интрафувасак («АРТ Гран-при») +0.846.
11. Лауренс ван Хупен («Трайдент») +0.869.
12. Роман Билински («ДАМС») +0.910.
13. Ритомо Мията («Хайтек») +0.945.
14. Колтон Херта («Хайтек») +1.070.