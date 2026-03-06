Скидки
«Пугающее положение». У «Астон Мартин» нет запасных батарей на Гран-при Австралии

Руководитель «Астон Мартин» Эдриан Ньюи рассказал, что на Гран-при Австралии его команда и «Хонда» фактически не располагают запасными батареями в случае поломки тех, что уже сейчас используются в японских силовых установках. Много батарей вышло из строя по ходу зимних тестов Формулы-1.

«Критический момент — число батарей. Мы приехали сюда с четырьмя батареями, но с состоянием двух из них [есть] проблемы. Так что на данный момент у нас в рабочем состоянии только две батареи. Учитывая степень их повреждения, это весьма пугающее положение.

Надеемся, что сможем отработать уикенд и стартовать в гонке двумя машинами, ну и так далее. Но сейчас очень трудно говорить о чём-то конкретном. Могут ли привезти в Мельбурн ещё батареи? К сожалению, нет, потому что их просто нет», — приводит слова Ньюи RacingNews365.

Алонсо ответил на слова Ньюи о том, что «Астон Мартин» не проедет всю гонку в Австралии
