Эдриан Ньюи — о проблемах «Хонды»: вернулись с 30% сотрудников от первоначального штата

Эдриан Ньюи — о проблемах «Хонды»: вернулись с 30% сотрудников от первоначального штата
Руководитель команды Формулы-1 «Астон Мартин» и именитый конструктор Эдриан Ньюи рассказал о проблемах «Хонды», создавшей для британского коллектива двигатель на сезон-2026.

«Из этой поездки выяснилось, многие из сотрудников, что работали в компании изначально, не вернулись, когда они возобновили программу. Так что когда переформировались, выяснилось, что большая часть первоначальной группы к тому моменту разошлась и ушла работать над солнечными панелями или чем-то ещё.

Многие в коллективе были новичками в Формуле-1 и не имели прежнего опыта. Плюс, когда они вернулись в 2023 году, это был первый год действия ограничения бюджета для двигателей. Все их соперники вели разработки в 2021-2022 годах, обладая преемственностью, существующей командой и не будучи связанными ограничением бюджета. Они вернулись, как я могу предполагать, с 30% сотрудников от их первоначального штата, а теперь в эпоху лимитов расходов они начали работу с очень серьёзным отставанием и, к сожалению, не смогли его наверстать», — приводит слова Ньюи издание ВВС.

