Чемпион Ф-1 Норрис рассказал о проблемах на практиках ГП Австралии, где стал 19-м и 7-м

Чемпион 2025 года Формулы-1 Ландо Норрис («Макларен») подвёл итоги двух практик дебютного этапа сезона-2026 Гран-при Австралии, где показал 19-е и седьмое время.
«Непростой первый день, но приятно снова оказаться в машине в начале нового сезона. Этим утром нам не удалось проехать столько, сколько хотелось, из-за некоторых проблем с надёжностью, так что мы немного отстаём в плане количества кругов и полученных данных.
С этими новыми правилами время, проведённое в машине, очень важно, поэтому вечером нам предстоит поработать, чтобы наверстать упущенное. У нас есть хороший объём данных для анализа по второй половине второй практики, мы можем многому научиться, изучая то, что делали наши конкуренты. Мы усердно поработаем вечером и постараемся сократить отставание до того, как завтра снова сядем в машину на третью практику», — приводит слова Норриса пресс-служба команды.
