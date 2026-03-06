Скидки
Эдриан Ньюи — об Алонсо: у Фернандо сейчас тяжёлое моральное состояние

Руководитель команды Формулы-1 «Астон Мартин» Эдриан Ньюи высказался о моральном состоянии 44-летнего двукратного чемпиона Фернандо Алонсо на фоне проблем с машиной 2026 года.

«Фернандо — один из истинно великих гонщиков. Его способности, талант, универсальность — по правде говоря, он должен был выиграть гораздо больше, чем два чемпионата и одержать намного больше побед на Гран-при, чем есть в его активе.

Я не уверен, сколько ему лет. Никто точно не знает, сколько ему лет. Но он всё ещё супербыстр, суперталантлив, суперсообразителен. Разговаривая с ним, понимаешь, что он не чувствует, что сдаёт в чем-либо. У него всё ещё очень хорошее зрение. Фернандо очень гордится тем фактом, что в прошлом году был самым быстрым на старте по времени реакции. Так что это удивительный человек.

Мы пытались сдерживать наши надежды, потому что знали, этот год будет трудным. Мы начали работу очень поздно и в очень сжатые сроки стали взаимодействовать с шасси, но знали, это означает, что в первой половине сезона мы сможем наверстать упущенное, и нам бы очень хотелось, чтобы не было того отвлечения, которое сейчас возникло.

У Фернандо сейчас тяжёлое моральное состояние», — приводит слова Ньюи ВВС.

