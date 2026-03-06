Тед Кравиц: Ферстаппен сделал из днища месиво
Поделиться
Технический эксперт Sky Sports Тед Кравиц рассказал, какие повреждения получил болид нидерландского пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена при вылете в гравий во второй пятничной тренировке Гран-при Австралии Формулы-1. Как и предполагалось, на машине Ферстаппена повреждено днище, но не только оно.
Формула-1 2026. Этап 1, Мельбурн, Австралия
Гран-при Австралии. Свободная практика 2
06 марта 2026, пятница. 08:00 МСК
Окончено
1
Оскар Пиастри
McLaren
1:19.729
2
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
+0.214
3
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
+0.320
«Команда увидела по телеметрии, что Макс сделал из днища месиво. Трава на переднем антикрыле и на передней части днища. Макс повредил боковой понтон и T-tray», — приводит слова Кравица в эфире Sky Sports GPBlog.
Напомним, Ферстаппен показал шестой результат во второй пятничной практике Гран-при Австралии. Его напарник Исак Хаджар стал девятым.
Комментарии
- 6 марта 2026
-
12:00
-
11:36
-
11:19
-
11:03
-
10:18
-
09:43
-
09:34
-
09:01
-
05:41
-
00:12
- 5 марта 2026
-
23:30
-
23:23
-
22:06
-
21:17
-
20:03
-
19:45
-
19:00
-
18:20
-
17:45
-
17:23
-
16:50
-
16:43
-
15:58
-
15:51
-
14:49
-
14:35
-
13:56
-
13:42
-
13:27
-
12:35
-
12:25
-
11:28
-
11:25
-
11:13
-
10:35