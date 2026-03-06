Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Тед Кравиц: Ферстаппен сделал из днища месиво

Тед Кравиц: Ферстаппен сделал из днища месиво
Комментарии

Технический эксперт Sky Sports Тед Кравиц рассказал, какие повреждения получил болид нидерландского пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена при вылете в гравий во второй пятничной тренировке Гран-при Австралии Формулы-1. Как и предполагалось, на машине Ферстаппена повреждено днище, но не только оно.

Формула-1 2026. Этап 1, Мельбурн, Австралия
Гран-при Австралии. Свободная практика 2
06 марта 2026, пятница. 08:00 МСК
Окончено
1
Оскар Пиастри
McLaren
1:19.729
2
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
+0.214
3
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
+0.320

«Команда увидела по телеметрии, что Макс сделал из днища месиво. Трава на переднем антикрыле и на передней части днища. Макс повредил боковой понтон и T-tray», — приводит слова Кравица в эфире Sky Sports GPBlog.

Напомним, Ферстаппен показал шестой результат во второй пятничной практике Гран-при Австралии. Его напарник Исак Хаджар стал девятым.

Материалы по теме
Подиум Алонсо, массовая отмена Гран-при и ещё 4 смелых прогноза на сезон Формулы-1
Подиум Алонсо, массовая отмена Гран-при и ещё 4 смелых прогноза на сезон Формулы-1
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android