Тед Кравиц: Ферстаппен сделал из днища месиво

Технический эксперт Sky Sports Тед Кравиц рассказал, какие повреждения получил болид нидерландского пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена при вылете в гравий во второй пятничной тренировке Гран-при Австралии Формулы-1. Как и предполагалось, на машине Ферстаппена повреждено днище, но не только оно.

«Команда увидела по телеметрии, что Макс сделал из днища месиво. Трава на переднем антикрыле и на передней части днища. Макс повредил боковой понтон и T-tray», — приводит слова Кравица в эфире Sky Sports GPBlog.

Напомним, Ферстаппен показал шестой результат во второй пятничной практике Гран-при Австралии. Его напарник Исак Хаджар стал девятым.