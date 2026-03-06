Алонсо: у «Хонды» были проблемы в первой практике и проблемы во второй практике

Испанский гонщик «Астон Мартин» Фернандо Алонсо прокомментировал ход пятничных тренировок Гран-при Австралии. Испанец пропустил первую сессию, а во второй стал 20-м, уступив лучшему результату почти пять секунд.

«Мы ещё изучаем данные по итогам тренировки. Но ощущения не слишком отличаются, если честно, от тех, что были в Бахрейне. И мы проехали не слишком много кругов из-за проблем «Хонды» в первой практике, да и во второй у «Хонды» были некоторые проблемы. В общем, нам ещё нужно догонять программу работы уикенда. Надеюсь, третья практика пройдёт плавнее.

Нахожусь ли я на лезвии ножа в плане участия в гонке? Да мы-то готовы выступить. Тут больше вопрос к «Хонде», есть ли у них детали», — приводит слова Алонсо RacingNews365.