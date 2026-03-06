Хэмилтон — о пятничных тренировках Гран-при Австралии: очень хороший день

Британский гонщик «Феррари» Льюис Хэмилтон поделился впечатлениями от пятничных тренировок Гран-при Австралии Формулы-1. Во второй практике Хэмилтон показал четвёртый результат.

«Сегодня был очень хороший день. Было фантастикой вернуться на трассу и приступить к серьёзной работе. Здорово здесь быть, невероятно рад видеть так много болельщиков. На трассе временами было непросто, но мы проехали большую часть кругов как надо, отработали по максимуму, собрав много полезной информации. Впереди ещё много работы, но я не могу дождаться возвращения за руль машины завтра», — приводит слова Хэмилтона FormulaPassion.