В «Хонде» объявили о прогрессе в решении проблемы с вибрацией батарей

В «Хонде» объявили о прогрессе в решении проблемы с вибрацией батарей
Японский моторист «Хонда» объявил о достигнутом прогрессе в решении проблем с новой силовой установкой, которую использует «Астон Мартин». По мнению японцев, теперь батарея силовой установки подвергается меньшему влиянию вибраций, которые ранее неоднократно выводили её из строя.

«Мы смогли собрать необходимые данные, чтобы определить, что внедрённые нами вещи — изначально на динамическом стенде «Хонды» в Сакуре — работают на трассе. В результате появлялось меньше вибраций батареи, согласно нашему анализу, проведённому по ходу тренировок», — приводит заявление «Хонды» журналист PlanetF1 Томас Махер.

«Пугающее положение». У «Астон Мартин» нет запасных батарей на Гран-при Австралии
