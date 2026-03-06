Скидки
Леклер: надеюсь, я неправ, но прямо сейчас похоже, что «Мерседес» на шаг впереди

Леклер: надеюсь, я неправ, но прямо сейчас похоже, что «Мерседес» на шаг впереди
Гонщик «Феррари» Шарль Леклер высказал мнение, что по итогам пятничных тренировок Гран-при Австралии фаворитом этапа следует считать «Мерседес».

Формула-1 2026. Этап 1, Мельбурн, Австралия
Гран-при Австралии. Свободная практика 2
06 марта 2026, пятница. 08:00 МСК
Окончено
1
Оскар Пиастри
McLaren
1:19.729
2
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
+0.214
3
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
+0.320

«Думаю, «Мерседес» потихоньку показывает, на что он способен. Во второй практике мы могли видеть, чего нам не хватает по сравнению с ними. Не знаю, какой у них ещё есть запас на квалификацию, но в плане гоночного темпа они выглядят очень сильно в сравнении с нами.

Оскар проехал очень впечатляющий круг, но не знаю, что делал «Макларен» с машиной. Возможно, они тестируют разные вещи, потому что Ландо был довольно далеко позади.

Это первая гонка с новыми машинами, так что вопросов много. Но на длинных сериях ты представляешь ситуацию чуть лучше. Надеюсь, я неправ, и мы окажемся завтра намного быстрее, но прямо сейчас похоже, что «Мерседес» на шаг впереди, а затем идут «Ред Булл», «Макларен» и мы», — приводит слова Леклера Motorsport.

