Леклер: надеюсь, я неправ, но прямо сейчас похоже, что «Мерседес» на шаг впереди

Гонщик «Феррари» Шарль Леклер высказал мнение, что по итогам пятничных тренировок Гран-при Австралии фаворитом этапа следует считать «Мерседес».
«Думаю, «Мерседес» потихоньку показывает, на что он способен. Во второй практике мы могли видеть, чего нам не хватает по сравнению с ними. Не знаю, какой у них ещё есть запас на квалификацию, но в плане гоночного темпа они выглядят очень сильно в сравнении с нами.
Оскар проехал очень впечатляющий круг, но не знаю, что делал «Макларен» с машиной. Возможно, они тестируют разные вещи, потому что Ландо был довольно далеко позади.
Это первая гонка с новыми машинами, так что вопросов много. Но на длинных сериях ты представляешь ситуацию чуть лучше. Надеюсь, я неправ, и мы окажемся завтра намного быстрее, но прямо сейчас похоже, что «Мерседес» на шаг впереди, а затем идут «Ред Булл», «Макларен» и мы», — приводит слова Леклера Motorsport.
