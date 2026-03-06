В «Ред Булл» высказались о повреждениях болида Ферстаппена и его проблеме на пит-лейне

Главный инженер «Ред Булл» Пол Монаган подвёл итоги пятничных тренировок Гран-при Австралии для своей команды.

«Баланс был хороший, но во второй практике возникла пара проблем. На пит-лейне забарахлил электронный блок управления двигателя на машине №3. Мы восстановили его работу, но не удалось сменить передачу. Исправили проблему и вновь отправили автомобиль на трассу. У Макса ещё был момент с вылетом в гравий, однако всё это ремонтируется, мы с запасом будем готовы к третьей практике.

Трудно сказать, кто окажется завтра впереди, и мы не в силах контролировать, чем занимаются остальные. Всё, что мы можем сделать, это выжимать больше из нашей машины, смотреть, где же мы окажемся. Наша главная задача — проехать как можно больше кругов и при этом максимизировать работу машины в квалификации», — приводит слова Монагана пресс-служба «Ред Булл».