Пиастри — о темпе «Макларена» в Австралии: не знаю, сможем ли претендовать на поул

Пилот Формулы-1 Оскар Пиастри, выступающий за команду «Макларен», подвёл итоги двух практик дебютного этапа сезона-2026 Гран-при Австралии, где показал шестое и первое время.

«Уикенд начался неплохо. Вторая практика прошла намного лучше первой, но ещё многое предстоит настроить. Всё совсем по-другому по сравнению с прошлым годом. Сессия прошла гладко, нам удалось найти хорошую стабильность. Пытаемся оценить то, что узнали сегодня, но думаю, что завтра все сделают большой шаг вперёд, и мы тоже должны постараться прибавить.

Надеемся побороться за первый ряд, хотя не знаю, сможем ли мы претендовать на поул. Я не видел, как обстоят дела с гоночным темпом, но не уверен, что он так же хорош, как у некоторых наших соперников. Сейчас главная цель — обрести определённую стабильность», — приводит слова Пиастри издание FormulaPаsssion.