Пиастри — о темпе «Макларена» в Австралии: не знаю, сможем ли претендовать на поул

Пилот Формулы-1 Оскар Пиастри, выступающий за команду «Макларен», подвёл итоги двух практик дебютного этапа сезона-2026 Гран-при Австралии, где показал шестое и первое время.
«Уикенд начался неплохо. Вторая практика прошла намного лучше первой, но ещё многое предстоит настроить. Всё совсем по-другому по сравнению с прошлым годом. Сессия прошла гладко, нам удалось найти хорошую стабильность. Пытаемся оценить то, что узнали сегодня, но думаю, что завтра все сделают большой шаг вперёд, и мы тоже должны постараться прибавить.
Надеемся побороться за первый ряд, хотя не знаю, сможем ли мы претендовать на поул. Я не видел, как обстоят дела с гоночным темпом, но не уверен, что он так же хорош, как у некоторых наших соперников. Сейчас главная цель — обрести определённую стабильность», — приводит слова Пиастри издание FormulaPаsssion.
- 6 марта 2026
-
13:37
-
13:19
-
13:11
-
13:06
-
12:20
-
12:00
-
11:36
-
11:19
-
11:03
-
10:18
-
09:43
-
09:34
-
09:01
-
05:41
-
00:12
- 5 марта 2026
-
23:30
-
23:23
-
22:06
-
21:17
-
20:03
-
19:45
-
19:00
-
18:20
-
17:45
-
17:23
-
16:50
-
16:43
-
15:58
-
15:51
-
14:49
-
14:35
-
13:56
-
13:42
-
13:27
-
12:35