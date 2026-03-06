Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

«Такова реальность». Ферстаппен — о шестом времени во второй практике ГП Австралии

«Такова реальность». Ферстаппен — о шестом времени во второй практике ГП Австралии
Комментарии

28-летний нидерландский гонщик и четырёхкратный чемпион Формулы-1 Макс Ферстаппен из команды «Ред Булл» подвёл итоги двух практик Гран-при Австралии, где показал третье и шестое время.

Формула-1 2026. Этап 1, Мельбурн, Австралия
Гран-при Австралии. Свободная практика 2
06 марта 2026, пятница. 08:00 МСК
Окончено
1
Оскар Пиастри
McLaren
1:19.729
2
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
+0.214
3
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
+0.320

«В первой практике мы действительно проехали приличное количество кругов, а во второй столкнулись с некоторыми проблемами. Работаем над поиском правильных настроек машины. Немного боролись с недостатком сцепления, а затем был вылет в гравий.

У нас не было полностью чистого дня заездов, однако по темпу мы примерно там, где я и ожидал нас видеть. Предстоит ещё много работы. Проанализируем, что сработало, а что можно улучшить за ночь, и такова реальность на данный момент», — приводит слова Ферстаппена пресс-служба команды.

Материалы по теме
Пиастри — о темпе «Макларена» в Австралии: не знаю, сможем ли претендовать на поул
В «Ред Булл» высказались о повреждениях болида Ферстаппена и его проблеме на пит-лейне
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android