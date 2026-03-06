«Такова реальность». Ферстаппен — о шестом времени во второй практике ГП Австралии

28-летний нидерландский гонщик и четырёхкратный чемпион Формулы-1 Макс Ферстаппен из команды «Ред Булл» подвёл итоги двух практик Гран-при Австралии, где показал третье и шестое время.

«В первой практике мы действительно проехали приличное количество кругов, а во второй столкнулись с некоторыми проблемами. Работаем над поиском правильных настроек машины. Немного боролись с недостатком сцепления, а затем был вылет в гравий.

У нас не было полностью чистого дня заездов, однако по темпу мы примерно там, где я и ожидал нас видеть. Предстоит ещё много работы. Проанализируем, что сработало, а что можно улучшить за ночь, и такова реальность на данный момент», — приводит слова Ферстаппена пресс-служба команды.