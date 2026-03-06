ФИА обновила гайдлайны для стюардов Формулы-1

Международная автомобильная федерация (ФИА) в преддверии старта первой гонки Формулы-1 в сезоне-2026 Гран-при Австралии обновила гайдлайны для стюардов.

Было согласовано, что в 2026 году стюарды лично будут выдавать штрафные баллы только за опасные, безрассудные или явно преднамеренные действия, приведшие к столкновению, или за другое неприемлемое или неспортивное поведение. Также стюарды получат дополнительную гибкость в применении стандартов, при этом планируется, что они будут проявлять снисхождение в решениях, где пилот попытается избежать столкновения, например, когда он блокирует колёса, но всё же сталкивается с соперником.

В таких случаях стюарды будут учитывать законы физики, которые вступают в силу, когда пилот полностью заблокировал колёса при торможении и не может избежать столкновения, которого при этом и пытался избежать. Теперь стюарды будут признавать, что при обгонных манёврах в поворотах, когда гонщик получил преимущество в повороте, то другая машина просто не может исчезнуть из апекса.

Дополнительные изменения были внесены в отношении ожидаемого поведения в условиях жёлтых и синих флагов.