«Чувствую себя бессильным». Ньюи — о проблемах «Астон Мартин» с двигателем «Хонды»

Руководитель команды Формулы-1 «Астон Мартин» Эдриан Ньюи высказался о проблемах с силовой установкой «Хонды».

«Я чувствую себя немного бессильным, потому что у нас, очевидно, очень серьёзная проблема с силовой установкой. А отсутствие времени на трассе также означает, что мы одновременно не можем изучать машину. Так что наша информация о самой машине очень ограничена, потому что мы проехали так мало кругов.

Особенно кругов с малым запасом топлива, потому что езда с малым топливом… топливо действует как демпфер для аккумулятора. Поэтому «Хонда» очень сильно ограничила нас в том, сколько кругов с малым запасом топлива мы можем проехать. Это превращается в самоподдерживающуюся проблему. И, конечно, это отнимает много энергии с точки человеческих затрат, чтобы пытаться работать с «Хондой» и найти наилучшее общее решение», — приводит слова Ньюи ВВС.

Комментарии
