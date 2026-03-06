Джордж Расселл подвёл итоги двух первых практик Гран-при Австралии Формулы-1

Британский гонщик Формулы-1 Джордж Расселл, выступающий за «Мерседес», подвёл итоги двух практик Гран-при Австралии, где показал седьмое и третье время.

«У нас была не самая гладкая первая пятница в сезоне. Первая практика оказалась трудной сессией: мы изо всех сил пытались оптимизировать накопление и распределение энергии аккумулятора. Это требовало большей части нашего внимания, поэтому мы не могли приступить к работе над настройками до гораздо более позднего времени в этот час. Когда мы всё же начали, у машины оказалась сильная недостаточная поворачиваемость, и у нас также не было времени провести симуляцию гоночного темпа.

К счастью, ко второй практике мы сделали позитивный шаг вперёд и провели гораздо более удачную сессию. Машина стала ощущаться более собранной, и мы выполнили хороший объём работы на быстрых кругах и длинных сериях. Это ставит нас в неплохое положение на оставшуюся часть уикенда. Передняя группа выглядит очень конкурентоспособной, и нам придётся сделать ещё один шаг вперед за ночь, если мы хотим бороться за поул. Посмотрим, что мы сможем сделать», — приводит слова Расселла пресс-служба команды.