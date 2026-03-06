Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Джордж Расселл подвёл итоги двух первых практик Гран-при Австралии Формулы-1

Джордж Расселл подвёл итоги двух первых практик Гран-при Австралии Формулы-1
Комментарии

Британский гонщик Формулы-1 Джордж Расселл, выступающий за «Мерседес», подвёл итоги двух практик Гран-при Австралии, где показал седьмое и третье время.

Формула-1 2026. Этап 1, Мельбурн, Австралия
Гран-при Австралии. Свободная практика 2
06 марта 2026, пятница. 08:00 МСК
Окончено
1
Оскар Пиастри
McLaren
1:19.729
2
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
+0.214
3
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
+0.320

«У нас была не самая гладкая первая пятница в сезоне. Первая практика оказалась трудной сессией: мы изо всех сил пытались оптимизировать накопление и распределение энергии аккумулятора. Это требовало большей части нашего внимания, поэтому мы не могли приступить к работе над настройками до гораздо более позднего времени в этот час. Когда мы всё же начали, у машины оказалась сильная недостаточная поворачиваемость, и у нас также не было времени провести симуляцию гоночного темпа.

К счастью, ко второй практике мы сделали позитивный шаг вперёд и провели гораздо более удачную сессию. Машина стала ощущаться более собранной, и мы выполнили хороший объём работы на быстрых кругах и длинных сериях. Это ставит нас в неплохое положение на оставшуюся часть уикенда. Передняя группа выглядит очень конкурентоспособной, и нам придётся сделать ещё один шаг вперед за ночь, если мы хотим бороться за поул. Посмотрим, что мы сможем сделать», — приводит слова Расселла пресс-служба команды.

Материалы по теме
«Такова реальность». Ферстаппен — о шестом времени во второй практике ГП Австралии
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android