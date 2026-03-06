«Машина чувствовалась не лучшим образом». Антонелли подвёл итоги практик ГП Австралии

Пилот «Мерседеса» Кими Антонелли подвёл итоги пятничных свободных заездов Гран-при Австралии, отметив прогресс команды ко второй сессии.
«Первая практика началась непросто. Пришлось в основном решать проблемы с расходом батареи, и на нормальную настройку болида времени толком не осталось. Машина чувствовалась не лучшим образом — была сильная недостаточная поворачиваемость. Но мы перегруппировались между сессиями, и во второй практике всё пошло гораздо бодрее.
С оптимизмом смотрю на оставшуюся часть уикенда. Думаю, мы можем быть в числе лидеров. Однако сейчас все так быстро учатся на каждой тренировке, что расклад сил может поменяться в любой момент. Так что будем работать дальше, чтобы выжать из машины всё по максимуму, и там уже посмотрим, где мы окажемся в квалификации и гонке», — приводит слова Антонелли издание Grandprix247.
- 6 марта 2026
-
18:16
-
17:51
-
17:33
-
16:32
-
15:48
-
14:38
-
13:37
-
13:19
-
13:11
-
13:06
-
12:20
-
12:00
-
11:36
-
11:19
-
11:03
-
10:18
-
09:43
-
09:34
-
09:01
-
05:41
-
00:12
- 5 марта 2026
-
23:30
-
23:23
-
22:06
-
21:17
-
20:03
-
19:45
-
19:00
-
18:20
-
17:45
-
17:23
-
16:50
-
16:43
-
15:58
-
15:51