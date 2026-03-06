«Машина чувствовалась не лучшим образом». Антонелли подвёл итоги практик ГП Австралии

Пилот «Мерседеса» Кими Антонелли подвёл итоги пятничных свободных заездов Гран-при Австралии, отметив прогресс команды ко второй сессии.

«Первая практика началась непросто. Пришлось в основном решать проблемы с расходом батареи, и на нормальную настройку болида времени толком не осталось. Машина чувствовалась не лучшим образом — была сильная недостаточная поворачиваемость. Но мы перегруппировались между сессиями, и во второй практике всё пошло гораздо бодрее.

С оптимизмом смотрю на оставшуюся часть уикенда. Думаю, мы можем быть в числе лидеров. Однако сейчас все так быстро учатся на каждой тренировке, что расклад сил может поменяться в любой момент. Так что будем работать дальше, чтобы выжать из машины всё по максимуму, и там уже посмотрим, где мы окажемся в квалификации и гонке», — приводит слова Антонелли издание Grandprix247.