Льюис Хэмилтон представил публике в Мельбурне своего быка Макса

Комментарии

Семикратный чемпион Формулы-1 Льюис Хэмилтон рассказал австралийским болельщикам о своих новых питомцах, которые помогают ему справиться с утратой любимого бульдога Роско. В пятницу, 6 марта, перед стартом свободных заездов Гран-при Австралии, на экране появилось изображение Хэмилтона с быком.

«О да, это мой бык. Его зовут Макс! Я не называл его, клянусь! Я получил его в наследство. Его зовут Макс, клянусь жизнью. У меня есть ферма, и я унаследовал его. И есть ещё один по имени Омбре. Они очень мягкие. Они для меня как новый Роско», — приводит слова Хэмилтона издание PlanetF1.

Роско, любимый бульдог Хэмилтона, часто сопровождавший гонщика на этапах Формулы-1, скончался в сентябре 2025 года.

Подиум Алонсо, массовая отмена Гран-при и ещё 4 смелых прогноза на сезон Формулы-1
