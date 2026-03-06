Суперкар Гордона Марри превзошёл рекорд машин GT3 на трассе в Бахрейне

Компания Gordon Murray Automotive, основанная знаменитым инженером Гордоном Марри, отчиталась о прошедших на трассе в Бахрейне тестах суперкара GMA T.50s Niki Lauda. Отмечается, что в ходе заездов Дарио Франкитти за рулём этой машины проехал свой лучший круг за 1:53.03, что на семь секунд быстрее официального рекорда трассы для автомобилей класса GT3, установленного Беном Барникоатом на McLaren 720S GT3 во время гонки «12 часов Залива» в 2021 году. Подчеркнём, что в квалификации Барникоат проехал быстрее, чем в гонке (1:59.716), но даже этот круг уступает времени Франкитти на GMA T.50s Niki Lauda.

GMA T.50s Niki Lauda Фото: Gordon Murray Automotive

«T.50s — это самый захватывающий автомобиль, который я когда-либо водил, — отметил Дарио Франкитти, четырёхкратный чемпион серии IndyCar и трёхкратный победитель «500 миль Индианаполиса». — В плане удовольствия от вождения он превосходит все остальные трековые модели и даже гоночные машины, на которых я выигрывал чемпионаты. Гордон поставил цель создать величайший в управлении автомобиль, и команда превзошла ожидания. Обратная связь, отзывчивость, производительность, звук, обзорность, торможение, стабильность — всё просто идеально».

Дарио Франкитти Фото: Gordon Murray Automotive

«При создании этого автомобиля мы не думали о рекордах круга, мы разрабатывали максимально лёгкую машину с оптимальной производительностью. При правильной формуле скорость приходит сама собой, — отметил Гордон Марри. — Название автомобиля — очень личный для меня момент. Ники был мне близким другом и выдающимся гонщиком. Уверен, он оценил бы чистоту, целеустремлённость и инженерную целостность, которые отличают этот автомобиль».

GMA T.50s Niki Lauda Фото: Gordon Murray Automotive

Гордон Марри пришёл в Формулу-1 в 1969 году и работал в «Брэбеме», когда в 1978-1979 годах за эту команду выступал Ники Лауда. Впрочем, за рулём болидов Марри австрийцу удалось выиграть лишь две гонки. После «Брэбема» Марри работал в «Макларене», но уже после того, как Лауда покинул Уокинг. Марри считается одним из создателей легендарного MP4/4, на котором Айртон Сенна в 1988 году выиграл свой первый чемпионский титул в Формуле-1.

Интерьер GMA T.50s Niki Lauda Фото: Gordon Murray Automotive

GMA T.50s Niki Lauda — трековый вариант суперкара GMA T.50. Автомобиль оснащается 3,9-литровым двигателем Cosworth GMA V12 мощностью 772 л. с. При этом масса машины — менее 900 кг. В общей сложности планируется выпустить 25 экземпляров T.50s Niki Lauda, стоимость модели — £ 3,1 млн ($ 4,14 млн).

Напомним, в декабре на аукционе RM Sotheby’s за сумму более $ 20 млн была продана другая новинка от Гордона Марри — суперкар GMSV S1 LM, отсылающий к легендарному McLaren F1.