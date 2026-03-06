Алонсо проиграл пять секунд из-за дефорсирования мотора «Хонды» на 100 л. с. — Autoracer

Силовая установка «Хонды» на болидах «Астон Мартин» потеряла около 100 лошадиных сил на Гран-при Австралии из-за принудительного дефорсирования, вызванного проблемами с вибрацией. Ожидается, что окончательное решение технических трудностей может занять до трёх месяцев, сообщает Autoracer.

Во второй пятничной тренировке в Мельбурне двукратный чемпион мира Фернандо Алонсо проиграл лидерам почти пять секунд. Как отмечается в материале, именно дефорсирование силовой установки стало причиной столь низких результатов.

Ситуация осложняется тем, что в Мельбурне на болидах «Астон Мартин» также вышли из строя две батареи из-за сбоя в коммуникации с системой управления двигателем. В настоящий момент в распоряжении команды осталось лишь две рабочие единицы.

По прогнозам экспертов, «Хонде» может потребоваться от двух до трёх месяцев для поиска полноценного решения проблем. Это означает, что «Астон Мартин» рискует провести в явно ослабленном состоянии от семи до 10 первых этапов сезона.