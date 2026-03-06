Скидки
Ферстаппен выступит в гонке на «Нордшляйфе» между этапами Ф-1 в Китае и Японии — Autosport

Четырёхкратный чемпион мира и пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен примет участие в гонке NLS2 на «Нюрбургринге», которая состоится 21 марта. Об этом сообщает Autosport в своём аккаунте в социальной сети Х.

По информации источника, Ферстаппен появится на этапе, который был перенесён на неделю раньше по запросу компании «Мерседес». Гонка пройдёт в промежутке между Гран-при Китая и Гран-при Японии.

А в случае отмены этапов Формулы-1 в Бахрейне и Саудовской Аравии без замены из-за военного конфликта в Иране у Ферстаппена теоретически появится возможность также выступить в гонке NLS3 11 апреля и квалификационном уикенде 18-19 апреля.

Ферстаппен: если придётся пилотировать даже тележку из супермаркета, то выжму из неё всё
