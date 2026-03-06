Скидки
В «Астон Мартин» рассматривают возможность досрочного разрыва с «Хондой» — источник

Руководство «Астон Мартин» рассматривает возможность досрочного прекращения сотрудничества с «Хондой» из-за серьёзных проблем с силовыми установками.

По информации корреспондентов SkySportF1 Italia Маттео Бобби и Марка Жене, в паддоке Мельбурна обсуждается сценарий смены поставщика двигателей в разгар сезона. Причиной называют недовольство владельца команды Лоуренса Стролла и руководителя команды Эдриана Ньюи проблемами, которые испытывает японский производитель.

В четверг, 5 марта, на специальной пресс-конференции Ньюи и президент «Хонды» Кодзи Ватанабэ объясняли причины технических трудностей. Британский инженер заявил, что все проблемы новой AMR26 исходят от мотора, тогда как с аэродинамической точки зрения машина находится на хорошем уровне и с большими перспективами улучшения.

Наиболее драматичный сценарий — смена поставщика по ходу сезона — выглядит маловероятным из-за контрактных обязательств. Последний подобный случай в Формуле-1 датируется 1991 годом. Однако ситуация может измениться, если команда поднимет вопрос безопасности.

Официальных заявлений от команды или «Хонды» пока не поступало.

