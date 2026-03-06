Фредерик Вассёр: для Хэмилтона всё гораздо проще, чем в прошлом году

Руководитель «Феррари» Фредерик Вассёр оценил выступление пилота Льюиса Хэмилтона в пятничных свободных заездах на Гран-при Австралии. Британец во второй практике показал четвёртое время, тогда как его напарник Шарль Леклер стал пятым.

«Выглядит ли он более спокойным? Да, но это вполне нормально, если учитывать, что это его второй год в команде и он участвовал в разработке машины всю зиму. Думаю, для него всё гораздо проще, чем в прошлом году», — приводит слова Вассёра итальянское издание FormulaPassion.

Глава «Скудерии» также отметил, что 2025 год Хэмилтон завершил неудачно, поэтому позитивная динамика в Мельбурне закономерна.

В целом Вассёр остался доволен первым днём уикенда, назвав его «хорошей отправной точкой», но подчеркнул, что команде предстоит много работы над новой машиной, особенно в плане подачи энергии. Квалификация Гран-при Австралии состоится в субботу, 7 марта.