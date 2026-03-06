Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Фредерик Вассёр: для Хэмилтона всё гораздо проще, чем в прошлом году

Фредерик Вассёр: для Хэмилтона всё гораздо проще, чем в прошлом году
Комментарии

Руководитель «Феррари» Фредерик Вассёр оценил выступление пилота Льюиса Хэмилтона в пятничных свободных заездах на Гран-при Австралии. Британец во второй практике показал четвёртое время, тогда как его напарник Шарль Леклер стал пятым.

Формула-1 2026. Этап 1, Мельбурн, Австралия
Гран-при Австралии. Свободная практика 2
06 марта 2026, пятница. 08:00 МСК
Окончено
1
Оскар Пиастри
McLaren
1:19.729
2
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
+0.214
3
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
+0.320

«Выглядит ли он более спокойным? Да, но это вполне нормально, если учитывать, что это его второй год в команде и он участвовал в разработке машины всю зиму. Думаю, для него всё гораздо проще, чем в прошлом году», — приводит слова Вассёра итальянское издание FormulaPassion.

Глава «Скудерии» также отметил, что 2025 год Хэмилтон завершил неудачно, поэтому позитивная динамика в Мельбурне закономерна.

В целом Вассёр остался доволен первым днём уикенда, назвав его «хорошей отправной точкой», но подчеркнул, что команде предстоит много работы над новой машиной, особенно в плане подачи энергии. Квалификация Гран-при Австралии состоится в субботу, 7 марта.

Материалы по теме
9 интриг сезона Ф-1: кто отберёт титул у Норриса и справятся ли Льюис и «Астон Мартин»?
9 интриг сезона Ф-1: кто отберёт титул у Норриса и справятся ли Льюис и «Астон Мартин»?
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android