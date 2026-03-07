Ньюи: «Астон Мартин» — пятая по силе команда с точки зрения производительности шасси

Технический директор «Астон Мартин» Эдриан Ньюи оценил отставание машины команды от лидеров пелотона по ходовым характеристикам.

«С точки зрения производительности шасси мы немного отстаём от лидеров — возможно, мы пятая по силе команда. Разрыв где-то около трёх четвертей секунды, может быть, секунда.

У машины огромный потенциал для развития. Конечно, потребуется несколько гонок, чтобы полностью его реализовать. Я не вижу причин, по которым мы не могли бы стать конкурентоспособными на уровне шасси», — приводит слова Ньюи издание BBC Sport.

А вот вибрации от мотора, по его словам, грозят пилотам команды повреждением нервов и ограничивают количество кругов, которые они могут проехать без риска для здоровья.