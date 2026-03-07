Расселл — лучший в третьей тренировке Гран-при Австралии, Хэмилтон — 2-й, Ферстаппен — 6-й

В Мельбурне состоялась третья тренировка Гран-при Австралии, этапа открытия сезона Формулы-1 2026 года. Лучшее время по её итогам показал пилот «Мерседеса» Джордж Расселл, вторым стал пилот «Феррари» Льюис Хэмилтон, третье время осталось за его напарником Шарлем Леклером.

Четырёхкратный чемпион мира Макс Ферстаппен по итогам сессии показал шестое время. Действующий чемпион мира Ландо Норрис из «Макларена» показал восьмой результат.

Сессия дважды прерывалась красными флагами — сначала из-за остановки на трассе пилота «Уильямса» Карлоса Сайнса, а затем из-за серьёзной аварии Андреа Кими Антонелли.

Формула-1. Гран-при Австралии. Третья тренировка:

1. Джордж Расселл («Мерседес») — 1:19.053.

2. Льюис Хэмилтон («Феррари») +0.616.

3. Шарль Леклер («Феррари») +0.774.

4. Оскар Пиастри («Макларен») — +1.034.

5. Исак Хаджар («Ред Булл») +1.084.

6. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +1.144.

7. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») +1.271.

8. Ландо Норрис («Макларен») +1.390.

9. Габриэл Бортолето («Ауди») +1.406.

10. Оливер Берман («Хаас») +1.725.

11. Арвид Линдблад («Рейсинг Буллз») +1.785.

12. Лиам Лоусон («Рейсинг Буллз») +1.837.

13. Эстебан Окон («Хаас») +1.930.

14. Нико Хюлькенберг («Ауди») +2.014.

15. Пьер Гасли («Альпин») +2.018.

16. Франко Колапинто («Альпин») +2.360.

17. Алекс Албон («Уильямс») +2.611.

18. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +3.667.

19. Валттери Боттас («Кадиллак») +4.461.

20. Серхио Перес («Кадиллак») +5.344.

21. Карлос Сайнс («Уильямс») — нет времени.

22. Лэнс Стролл («Астон Мартин») — нет времени.