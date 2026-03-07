Макс Ферстаппен попал в аварию в квалификации Гран-при Австралии Формулы-1
Нидерландский гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен попал в аварию по ходу первого сегмента квалификации Гран-при Австралии Формулы-1. Когда Ферстаппен уходил на свой первый быстрый круг, то на торможении к первому повороту его машину сорвало с трассы — вероятнее всего, речь идёт о технической проблеме, а не об ошибке самого гонщика.
Фото: F1 TV
Пилот самостоятельно покинул машину, но держался за руку. Теперь Ферстаппен — если он не получил травм — начнёт воскресную гонку с одной из последних позиций.
«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн трансляцию квалификации Гран-при Австралии, прочитать которую можно по ссылке:
Гран-при Австралии Формулы-1. Квалификация. Онлайн-квалификация
