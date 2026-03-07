Расселл выиграл квалификацию ГП Австралии Ф-1, Антонелли — 2-й, Хаджар — 3-й

В субботу, 7 марта, на автодроме «Альберт-Парк» в Мельбурне состоялась первая квалификация сезона-2026 Формулы-1 Гран-при Австралии. Поул завоевал пилот команды «Мерседес» Джордж Расселл, второе время у его напарника Андреа Кими Антонелли. Третий — Исак Хаджар («Ред Булл»).

Четырёхкратный чемпион Формулы-1 Макс Ферстаппен («Ред Булл») во время своей первой попытки в первом сегменте потерял управление и разбил болид, не показав времени.

Формула-1. Гран-при Австралии. Квалификация:

1. Джордж Расселл («Мерседес») — 1:18.518.

2. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») +0.293.

3. Исак Хаджар («Ред Булл») +0.785.

4. Шарль Леклер («Феррари») +0.809.

5. Оскар Пиастри («Макларен») +0.862.

6. Ландо Норрис («Макларен») +0.957.

7. Льюис Хэмилтон («Феррари») +0.960.

8. Лиам Лоусон («Рейсинг Буллз») +1.476.

9. Арвид Линдблад («Рейсинг Буллз») +2.729.

10. Габриэл Бортолето («Ауди») — нет времени.

После второго сегмента вылетели:

11. Нико Хюлькенберг («Ауди») 1:20.303.

12. Оливер Берман («Хаас») — 1:20.311.

13. Эстебан Окон («Хаас») — 1:20.491.

14. Пьер Гасли («Альпин») — 1:20.501.

15. Алекс Албон («Уильямс») — 1:20.941.

16. Франко Колапинто («Альпин») — 1:21.270.

После первого сегмента вылетели:

17. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») — 1:21.969.

18. Серхио Перес («Кадиллак») — 1:22.605.

19. Валттери Боттас («Кадиллак») — 1:23.244.

20. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — нет времени.

21. Карлос Сайнс («Уильямс») — нет времени.

22. Лэнс Стролл («Астон Мартин») — нет времени.