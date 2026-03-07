Расселл выиграл квалификацию ГП Австралии Ф-1, Антонелли — 2-й, Хаджар — 3-й

В субботу, 7 марта, на автодроме «Альберт-Парк» в Мельбурне состоялась первая квалификация сезона-2026 Формулы-1 Гран-при Австралии. Поул завоевал пилот команды «Мерседес» Джордж Расселл, второе время у его напарника Андреа Кими Антонелли. Третий — Исак Хаджар («Ред Булл»).
Четырёхкратный чемпион Формулы-1 Макс Ферстаппен («Ред Булл») во время своей первой попытки в первом сегменте потерял управление и разбил болид, не показав времени.
Формула-1. Гран-при Австралии. Квалификация:
1. Джордж Расселл («Мерседес») — 1:18.518.
2. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») +0.293.
3. Исак Хаджар («Ред Булл») +0.785.
4. Шарль Леклер («Феррари») +0.809.
5. Оскар Пиастри («Макларен») +0.862.
6. Ландо Норрис («Макларен») +0.957.
7. Льюис Хэмилтон («Феррари») +0.960.
8. Лиам Лоусон («Рейсинг Буллз») +1.476.
9. Арвид Линдблад («Рейсинг Буллз») +2.729.
10. Габриэл Бортолето («Ауди») — нет времени.
После второго сегмента вылетели:
11. Нико Хюлькенберг («Ауди») 1:20.303.
12. Оливер Берман («Хаас») — 1:20.311.
13. Эстебан Окон («Хаас») — 1:20.491.
14. Пьер Гасли («Альпин») — 1:20.501.
15. Алекс Албон («Уильямс») — 1:20.941.
16. Франко Колапинто («Альпин») — 1:21.270.
После первого сегмента вылетели:
17. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») — 1:21.969.
18. Серхио Перес («Кадиллак») — 1:22.605.
19. Валттери Боттас («Кадиллак») — 1:23.244.
20. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — нет времени.
21. Карлос Сайнс («Уильямс») — нет времени.
22. Лэнс Стролл («Астон Мартин») — нет времени.