Формула-1 — Гран-при Австралии 2026— результаты квалификации

Расселл выиграл квалификацию ГП Австралии Ф-1, Антонелли — 2-й, Хаджар — 3-й
Комментарии

В субботу, 7 марта, на автодроме «Альберт-Парк» в Мельбурне состоялась первая квалификация сезона-2026 Формулы-1 Гран-при Австралии. Поул завоевал пилот команды «Мерседес» Джордж Расселл, второе время у его напарника Андреа Кими Антонелли. Третий — Исак Хаджар («Ред Булл»).

Формула-1 2026. Этап 1, Мельбурн, Австралия
Гран-при Австралии. Квалификация
07 марта 2026, суббота. 08:00 МСК
Окончено
1
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
1:18.518
2
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
+0.293
3
Исак Хаджар
Red Bull
+0.785

Четырёхкратный чемпион Формулы-1 Макс Ферстаппен («Ред Булл») во время своей первой попытки в первом сегменте потерял управление и разбил болид, не показав времени.

Формула-1. Гран-при Австралии. Квалификация:

1. Джордж Расселл («Мерседес») — 1:18.518.
2. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») +0.293.
3. Исак Хаджар («Ред Булл») +0.785.
4. Шарль Леклер («Феррари») +0.809.
5. Оскар Пиастри («Макларен») +0.862.
6. Ландо Норрис («Макларен») +0.957.
7. Льюис Хэмилтон («Феррари») +0.960.
8. Лиам Лоусон («Рейсинг Буллз») +1.476.
9. Арвид Линдблад («Рейсинг Буллз») +2.729.
10. Габриэл Бортолето («Ауди») — нет времени.

После второго сегмента вылетели:

11. Нико Хюлькенберг («Ауди») 1:20.303.
12. Оливер Берман («Хаас») — 1:20.311.
13. Эстебан Окон («Хаас») — 1:20.491.
14. Пьер Гасли («Альпин») — 1:20.501.
15. Алекс Албон («Уильямс») — 1:20.941.
16. Франко Колапинто («Альпин») — 1:21.270.

После первого сегмента вылетели:

17. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») — 1:21.969.
18. Серхио Перес («Кадиллак») — 1:22.605.
19. Валттери Боттас («Кадиллак») — 1:23.244.
20. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — нет времени.
21. Карлос Сайнс («Уильямс») — нет времени.
22. Лэнс Стролл («Астон Мартин») — нет времени.

Первые заезды нового сезона Ф-1. Тьфу-тьфу, у нас плотная борьба за лидерство!
Первые заезды нового сезона Ф-1. Тьфу-тьфу, у нас плотная борьба за лидерство!
