Дюрксен выиграл спринт Ф-2 в Австралии, Леон — 2-й, Данн — 3-й, Херта — 16-й

В субботу, 7 марта, на автодроме «Альберт-Парк» в Мельбурне, Австралия, состоялась первая спринтерская гонка сезона-2026 Формулы-2. Первое место занял нидерландский пилот команды «Инвикта» Йозуа Дюрксен, второй результат у мексиканского представителя «Кампоса» Ноэля Леона. Третий — ирландец Алекс Данн («Роден»).

Формула-2. Австралия. Результаты спринта:

1. Йозуа Дюрксен («Инвикта») — 23 круга.

2. Ноэль Леон («Кампос») +2.139.

3. Алекс Данн («Роден») +5.746.

4. Тасанапол Интрафувасак («АРТ Гран-при») +7.156.

5. Ритомо Мията («Хайтек») +7.266.

6. Габриеле Мини («МП Мотоспорт») +7.734.

7. Лауренс ван Хупен («Трайдент») +8.477.

8. Роман Билински («ДАМС») +8.559.

9. Себастьян Монтойя («Према») +8.982.

10. Мартиниус Стенсхорне («Роден») +9.519.

...

16. Колтон Херта («Хайтек») +13.201.