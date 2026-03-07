Дюрксен выиграл спринт Ф-2 в Австралии, Леон — 2-й, Данн — 3-й, Херта — 16-й

В субботу, 7 марта, на автодроме «Альберт-Парк» в Мельбурне, Австралия, состоялась первая спринтерская гонка сезона-2026 Формулы-2. Первое место занял нидерландский пилот команды «Инвикта» Йозуа Дюрксен, второй результат у мексиканского представителя «Кампоса» Ноэля Леона. Третий — ирландец Алекс Данн («Роден»).
Формула-2. Австралия. Результаты спринта:
1. Йозуа Дюрксен («Инвикта») — 23 круга.
2. Ноэль Леон («Кампос») +2.139.
3. Алекс Данн («Роден») +5.746.
4. Тасанапол Интрафувасак («АРТ Гран-при») +7.156.
5. Ритомо Мията («Хайтек») +7.266.
6. Габриеле Мини («МП Мотоспорт») +7.734.
7. Лауренс ван Хупен («Трайдент») +8.477.
8. Роман Билински («ДАМС») +8.559.
9. Себастьян Монтойя («Према») +8.982.
10. Мартиниус Стенсхорне («Роден») +9.519.
...
16. Колтон Херта («Хайтек») +13.201.
