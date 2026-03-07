Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Формула-2 — Гран-при Австралии — результаты спринта

Дюрксен выиграл спринт Ф-2 в Австралии, Леон — 2-й, Данн — 3-й, Херта — 16-й
Комментарии

В субботу, 7 марта, на автодроме «Альберт-Парк» в Мельбурне, Австралия, состоялась первая спринтерская гонка сезона-2026 Формулы-2. Первое место занял нидерландский пилот команды «Инвикта» Йозуа Дюрксен, второй результат у мексиканского представителя «Кампоса» Ноэля Леона. Третий — ирландец Алекс Данн («Роден»).

Формула-2 2026. Этап 1, Мельбурн, Австралия
Гран-при Австралии. Спринт
07 марта 2026, суббота. 06:10 МСК
Окончено
1
Йозуа Дюрксен
Invicta Virtuosi Racing
39:09.726
2
Ноэль Леон
Campos Racing
+2.139
3
Алекс Данн
Rodin Motorsport
+5.746

Формула-2. Австралия. Результаты спринта:

1. Йозуа Дюрксен («Инвикта») — 23 круга.
2. Ноэль Леон («Кампос») +2.139.
3. Алекс Данн («Роден») +5.746.
4. Тасанапол Интрафувасак («АРТ Гран-при») +7.156.
5. Ритомо Мията («Хайтек») +7.266.
6. Габриеле Мини («МП Мотоспорт») +7.734.
7. Лауренс ван Хупен («Трайдент») +8.477.
8. Роман Билински («ДАМС») +8.559.
9. Себастьян Монтойя («Према») +8.982.
10. Мартиниус Стенсхорне («Роден») +9.519.
...
16. Колтон Херта («Хайтек») +13.201.

Материалы по теме
Предсказания на чемпиона Формулы-1 от суперзвёзд спорта
Истории
Предсказания на чемпиона Формулы-1 от суперзвёзд спорта
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android