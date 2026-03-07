Ферстаппен избежал повреждения рук после аварии в квалификации ГП Австралии — ван Харен

Нидерландский журналист Эрик ван Харен в социальной сети Х сообщил о том, что 28-летний нидерландский гонщик и четырёхкратный чемпион Формулы-1 Макс Ферстаппен, представляющий команду «Ред Булл», избежал повреждения рук после аварии в первом сегменте трассы Гран-при Австралии.

«Подтверждено, что серьёзных повреждений рук нет», — написал журналист.

Макс разбил болид во время первой попытки в квалификации. Его болид RB22 на торможении снесло после блокировки колёс. Во время столкновения с защитным барьером Ферстаппен не отпустил руль, получив удар по рукам, за которые и держался, когда вылез из автомобиля.

После первого сегмента вылетели:

17. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») — 1:21.969.

18. Серхио Перес («Кадиллак») — 1:22.605.

19. Валттери Боттас («Кадиллак») — 1:23.244.

20. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — нет времени.

21. Карлос Сайнс («Уильямс») — нет времени.

22. Лэнс Стролл («Астон Мартин») — нет времени.