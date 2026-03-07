Скидки
Ферстаппен избежал повреждения рук после аварии в квалификации ГП Австралии — ван Харен
Комментарии

Нидерландский журналист Эрик ван Харен в социальной сети Х сообщил о том, что 28-летний нидерландский гонщик и четырёхкратный чемпион Формулы-1 Макс Ферстаппен, представляющий команду «Ред Булл», избежал повреждения рук после аварии в первом сегменте трассы Гран-при Австралии.

Формула-1 2026. Этап 1, Мельбурн, Австралия
Гран-при Австралии. Квалификация
07 марта 2026, суббота. 08:00 МСК
Окончено
1
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
1:18.518
2
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
+0.293
3
Исак Хаджар
Red Bull
+0.785

«Подтверждено, что серьёзных повреждений рук нет», — написал журналист.

Макс разбил болид во время первой попытки в квалификации. Его болид RB22 на торможении снесло после блокировки колёс. Во время столкновения с защитным барьером Ферстаппен не отпустил руль, получив удар по рукам, за которые и держался, когда вылез из автомобиля.

После первого сегмента вылетели:

17. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») — 1:21.969.
18. Серхио Перес («Кадиллак») — 1:22.605.
19. Валттери Боттас («Кадиллак») — 1:23.244.
20. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — нет времени.
21. Карлос Сайнс («Уильямс») — нет времени.
22. Лэнс Стролл («Астон Мартин») — нет времени.

«Старт в Австралии запомнится всем». У новых машин Формулы-1 ещё одна серьёзная проблема
