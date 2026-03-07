Скидки
Расселл — о поуле на ГП Австралии Ф-1: знали, что в машине заложен большой потенциал
Комментарии

Британский гонщик Формулы-1 Джордж Расселл из команды «Мерседес» подвёл итоги квалификации Гран-при Австралии, в которой завоевал поул.

Формула-1 2026. Этап 1, Мельбурн, Австралия
Гран-при Австралии. Квалификация
07 марта 2026, суббота. 08:00 МСК
Окончено
1
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
1:18.518
2
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
+0.293
3
Исак Хаджар
Red Bull
+0.785

«Это был отличный день. Мы знали, что в машине заложен большой потенциал, но, пока не наступит эта первая суббота сезона, никогда не знаешь наверняка. Но сегодня во второй половине дня машина действительно ожила.

Когда температура трассы снижается, мы, как правило, чувствуем себя лучше в таких условиях. Кроме того, я очень рад, что Кими оказался здесь [в топ-2], потому что команде пришлось проделать невероятно сложную работу, чтобы создать эту машину. Его часть гаража провела прекрасную работу.

Машину непросто пилотировать. Я в предвкушении завтрашней гонки, которая может подарить нам довольно захватывающую борьбу. Надеюсь, мы проведём хорошую гонку.

Множество простых в прошлом вещей — старты, пит-стопы — с новыми машинами стали намного сложнее. Перед стартом третьего сегмента я сказал команде: «Давайте просто проведём чистую сессию, ведь кто знает, что случится завтра». Этот день прошёл здорово, мы на лучших позициях из возможных», — сказал Расселл после квалификации.

