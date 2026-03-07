Антонелли прокомментировал второй результат в квалификации Гран-при Австралии Ф-1

Итальянский гонщик Формулы-1 Андреа Кими Антонелли («Мерседес») прокомментировал второе время в квалификации Гран-при Австралии.

«Это был очень, очень тяжёлый день. В третьей тренировке я врезался в стену, но наши механики сегодня — герои, которые смогли вернуть машину на трассу. Нам не удавалось как следует настроить машину, тем не менее мы попали на первый ряд, и я очень этим доволен.

Сессия была трудной, нужно разобраться почему, чтобы в следующий раз провести чистый уикенд. В этот раз квалификация была немного подпорчена. Но завтра нас ждёт гонка, и нам по силам добиться в ней хорошего результата», — сказал Антонелли после гонки.