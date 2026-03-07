Хаджар — о 3-м времени в квалификации Австралии: в гонке могу разве что хорошо стартовать

Франко-алжирский гонщик Формулы-1 Исак Хаджар, представляющий команду «Ред Булл», высказался о третьем месте в квалификации Гран-при Австралии.

«Для меня квалификация прошла гладко, хотя до неё уикенд складывался трудно — мы были не в той позиции, чтобы бороться за топ-3. Я думал, «Феррари» и «Макларен» быстрее меня, но мы прибавляли на протяжении всей сессии, а последний круг получился очень хорошим. В завтрашней гонке я могу разве что хорошо стартовать, но в целом «Мерседесы» в данный момент слишком быстры. Надеюсь удержать свою позицию — второй подиум в карьере был бы хорошим результатом», — сказал Хаджар после квалификации.