Хаджар — о 3-м времени в квалификации Австралии: в гонке могу разве что хорошо стартовать

Хаджар — о 3-м времени в квалификации Австралии: в гонке могу разве что хорошо стартовать
Франко-алжирский гонщик Формулы-1 Исак Хаджар, представляющий команду «Ред Булл», высказался о третьем месте в квалификации Гран-при Австралии.

Формула-1 2026. Этап 1, Мельбурн, Австралия
Гран-при Австралии. Квалификация
07 марта 2026, суббота. 08:00 МСК
Окончено
1
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
1:18.518
2
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
+0.293
3
Исак Хаджар
Red Bull
+0.785

«Для меня квалификация прошла гладко, хотя до неё уикенд складывался трудно — мы были не в той позиции, чтобы бороться за топ-3. Я думал, «Феррари» и «Макларен» быстрее меня, но мы прибавляли на протяжении всей сессии, а последний круг получился очень хорошим. В завтрашней гонке я могу разве что хорошо стартовать, но в целом «Мерседесы» в данный момент слишком быстры. Надеюсь удержать свою позицию — второй подиум в карьере был бы хорошим результатом», — сказал Хаджар после квалификации.

