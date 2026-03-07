Вольф заявил, что авария Ферстаппена помогла выпустить болид Антонелли в квалификации
Поделиться
Руководитель команды Формулы-1 «Мерседес» Тото Вольф высказался о работе над болидом итальянского гонщика Андреа Кими Антонелли, который он разбил в третьей практике Гран-при Австралии.
Формула-1 2026. Этап 1, Мельбурн, Австралия
Гран-при Австралии. Квалификация
07 марта 2026, суббота. 08:00 МСК
Окончено
1
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
1:18.518
2
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
+0.293
3
Исак Хаджар
Red Bull
+0.785
«Я чувствую облегчение после той тяжёлой работы, которую проделали все в Великобритании. А наши механики сегодня проделали что-то фантастическое. Эта машина [Андреа Кими Антонелли] выглядела как болид Формулы-1 из конструктора Lego, который бросили на пол, буквально два часа назад.
Я сказал им за пять минут до начала сессии, что мы не успеем, потом Макс [Ферстаппен] вылетел, и это дало нам несколько минут, чтобы выпустить машину», — приводит слова Вольфа Sky Sports.
Материалы по теме
Комментарии
- 7 марта 2026
-
12:38
-
12:26
-
11:52
-
11:44
-
11:40
-
11:26
-
11:19
-
11:04
-
10:46
-
10:34
-
10:30
-
09:46
-
09:39
-
09:34
-
09:30
-
09:23
-
09:15
-
09:00
-
08:17
-
05:58
-
03:00
-
00:38
- 6 марта 2026
-
23:39
-
23:30
-
22:30
-
21:13
-
19:45
-
18:41
-
18:16
-
17:51
-
17:33
-
16:32
-
15:48
-
14:38
-
13:37