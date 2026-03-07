Скидки
Вольф заявил, что авария Ферстаппена помогла выпустить болид Антонелли в квалификации

Вольф заявил, что авария Ферстаппена помогла выпустить болид Антонелли в квалификации
Руководитель команды Формулы-1 «Мерседес» Тото Вольф высказался о работе над болидом итальянского гонщика Андреа Кими Антонелли, который он разбил в третьей практике Гран-при Австралии.

Формула-1 2026. Этап 1, Мельбурн, Австралия
Гран-при Австралии. Квалификация
07 марта 2026, суббота. 08:00 МСК
Окончено
1
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
1:18.518
2
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
+0.293
3
Исак Хаджар
Red Bull
+0.785

«Я чувствую облегчение после той тяжёлой работы, которую проделали все в Великобритании. А наши механики сегодня проделали что-то фантастическое. Эта машина [Андреа Кими Антонелли] выглядела как болид Формулы-1 из конструктора Lego, который бросили на пол, буквально два часа назад.

Я сказал им за пять минут до начала сессии, что мы не успеем, потом Макс [Ферстаппен] вылетел, и это дало нам несколько минут, чтобы выпустить машину», — приводит слова Вольфа Sky Sports.

