Вольф заявил, что авария Ферстаппена помогла выпустить болид Антонелли в квалификации

Руководитель команды Формулы-1 «Мерседес» Тото Вольф высказался о работе над болидом итальянского гонщика Андреа Кими Антонелли, который он разбил в третьей практике Гран-при Австралии.

«Я чувствую облегчение после той тяжёлой работы, которую проделали все в Великобритании. А наши механики сегодня проделали что-то фантастическое. Эта машина [Андреа Кими Антонелли] выглядела как болид Формулы-1 из конструктора Lego, который бросили на пол, буквально два часа назад.

Я сказал им за пять минут до начала сессии, что мы не успеем, потом Макс [Ферстаппен] вылетел, и это дало нам несколько минут, чтобы выпустить машину», — приводит слова Вольфа Sky Sports.