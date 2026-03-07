Вольф ответил, скрывал ли «Мерседес» свой потенциал на тестах Формулы-1

Руководитель команды Формулы-1 «Мерседес» Тото Вольф высказался о темпе болидов немецкого коллектива в сезоне-2026 после того, как Джордж Расселл и Андреа Кими Антонелли заняли первые два места в квалификации Гран-при Австралии.

«Я так счастлив, что эти неудобные машины с граунд-эффектом ушли в прошлое и наконец мы делаем то, в чём мы лучшие! Все скажут, что на тестах мы ездили с балластом и скрывали потенциал. Но нельзя по-настоящему скрывать что-то и ставить балласт, потому что никогда не знаешь, где находится машина.

Было ли у нас иногда на 10 кг топлива больше? Может быть, да. Но у нас ещё недостаточно веры в понимание машин, чтобы искусственно их утяжелять, так что мы удивлены этим отрывом, но я его принимаю», — приводит слова Вольфа издание Sky Sports.