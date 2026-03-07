Вольф ответил, скрывал ли «Мерседес» свой потенциал на тестах Формулы-1

Руководитель команды Формулы-1 «Мерседес» Тото Вольф высказался о темпе болидов немецкого коллектива в сезоне-2026 после того, как Джордж Расселл и Андреа Кими Антонелли заняли первые два места в квалификации Гран-при Австралии.
«Я так счастлив, что эти неудобные машины с граунд-эффектом ушли в прошлое и наконец мы делаем то, в чём мы лучшие! Все скажут, что на тестах мы ездили с балластом и скрывали потенциал. Но нельзя по-настоящему скрывать что-то и ставить балласт, потому что никогда не знаешь, где находится машина.
Было ли у нас иногда на 10 кг топлива больше? Может быть, да. Но у нас ещё недостаточно веры в понимание машин, чтобы искусственно их утяжелять, так что мы удивлены этим отрывом, но я его принимаю», — приводит слова Вольфа издание Sky Sports.
- 7 марта 2026
-
11:04
-
10:46
-
10:34
-
10:30
-
09:46
-
09:39
-
09:34
-
09:30
-
09:23
-
09:15
-
09:00
-
08:17
-
05:58
-
03:00
-
00:38
- 6 марта 2026
-
23:39
-
23:30
-
22:30
-
21:13
-
19:45
-
18:41
-
18:16
-
17:51
-
17:33
-
16:32
-
15:48
-
14:38
-
13:37
-
13:19
-
13:11
-
13:06
-
12:20
-
12:00
-
11:36
-
11:19