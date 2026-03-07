Алонсо — о 17-м месте в квалификации в Австралии: все в команде и в «Хонде» на пределе

44-летний испанский гонщик, двукратный чемпион Формулы-1 Фернандо Алонсо («Астон Мартин») подвёл итоги квалификации Гран-при Австралии, где занял 17-е место.

«Мы без проблем провели третью практику и, похоже, нашли много времени на круге в квалификации, просто проезжая больше кругов. В машине есть потенциал, так что очевидно, что нам нужно больше километража. У нас мало аккумуляторов, поэтому завтра мы не можем слишком рисковать, но, надеюсь, сможем проехать как можно больше кругов. Мы вместе противостоим этому вызову, и все в команде и в «Хонде» работают на пределе, чтобы улучшить ситуацию», — приводит слова Алонсо пресс-служба команда.