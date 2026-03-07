Скидки
Алонсо — о 17-м месте в квалификации в Австралии: все в команде и в «Хонде» на пределе

Алонсо — о 17-м месте в квалификации в Австралии: все в команде и в «Хонде» на пределе
44-летний испанский гонщик, двукратный чемпион Формулы-1 Фернандо Алонсо («Астон Мартин») подвёл итоги квалификации Гран-при Австралии, где занял 17-е место.

Формула-1 2026. Этап 1, Мельбурн, Австралия
Гран-при Австралии. Квалификация
07 марта 2026, суббота. 08:00 МСК
Окончено
1
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
1:18.518
2
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
+0.293
3
Исак Хаджар
Red Bull
+0.785

«Мы без проблем провели третью практику и, похоже, нашли много времени на круге в квалификации, просто проезжая больше кругов. В машине есть потенциал, так что очевидно, что нам нужно больше километража. У нас мало аккумуляторов, поэтому завтра мы не можем слишком рисковать, но, надеюсь, сможем проехать как можно больше кругов. Мы вместе противостоим этому вызову, и все в команде и в «Хонде» работают на пределе, чтобы улучшить ситуацию», — приводит слова Алонсо пресс-служба команда.

