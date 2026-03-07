Скидки
Норрис — о квалификации: думаю, Расселл будет единственным, кто скажет, что было приятно

Норрис — о квалификации: думаю, Расселл будет единственным, кто скажет, что было приятно
Гонщик «Макларена» Ландо Норрис прокомментировал шестой результат в квалификации Гран-при Австралии.

Формула-1 2026. Этап 1, Мельбурн, Австралия
Гран-при Австралии. Квалификация
07 марта 2026, суббота. 08:00 МСК
Окончено
1
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
1:18.518
2
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
+0.293
3
Исак Хаджар
Red Bull
+0.785

«Не очень хорошо, не слишком приятно. Думаю, Джордж будет единственным, кто скажет, что было приятно.

Всё было нестабильно: один круг лучше, другой хуже. Просто сложно. Я был в роли догоняющего с самого начала уикенда, проехал не так много кругов. Много проблем с машиной — хотелось бы, чтобы их было меньше. Так бывает. Мы стараемся их проработать. В принципе, можно сказать, что ожидание от старта сезона — минимизировать эти проблемы.

Пока в этот уикенд удача не на моей стороне, включая наезд на осколки на трассе в третьем сегменте и повреждение переднего антикрыла. Так что я вполне доволен своей позицией. Нехватка кругов в этот уикенд и просто работа машины делают мою жизнь непростой», — приводит слова Норриса Sky Sports.

