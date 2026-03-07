Норрис — о квалификации: думаю, Расселл будет единственным, кто скажет, что было приятно

Гонщик «Макларена» Ландо Норрис прокомментировал шестой результат в квалификации Гран-при Австралии.
«Не очень хорошо, не слишком приятно. Думаю, Джордж будет единственным, кто скажет, что было приятно.
Всё было нестабильно: один круг лучше, другой хуже. Просто сложно. Я был в роли догоняющего с самого начала уикенда, проехал не так много кругов. Много проблем с машиной — хотелось бы, чтобы их было меньше. Так бывает. Мы стараемся их проработать. В принципе, можно сказать, что ожидание от старта сезона — минимизировать эти проблемы.
Пока в этот уикенд удача не на моей стороне, включая наезд на осколки на трассе в третьем сегменте и повреждение переднего антикрыла. Так что я вполне доволен своей позицией. Нехватка кругов в этот уикенд и просто работа машины делают мою жизнь непростой», — приводит слова Норриса Sky Sports.
