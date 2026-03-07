Леклер: предсказывал отрыв «Мерседеса» в пять-шесть десятых — получилось восемь

Гонщик «Феррари» Шарль Леклер прокомментировал четвёртый результат в квалификации Гран-при Австралии.

«К сожалению, у меня уже вчера были ощущения, что будет так. Я надеялся, что ошибаюсь, я предсказывал, что отрыв „Мерседеса“ может составить пять-шесть десятых. В итоге получилось восемь.

К сожалению, на моём последнем круге было несколько мелких проблем, но с этими машинами как только батарея забирает немного мощности в повороте, то ты теряешь две с половиной десятые. Вероятно, за это мы в итоге и поплатились. Но это начало новой технической эры, так что я не думаю, что кто-либо провёл идеальную квалификацию.

Сегодня мы могли надеяться на третье место, и нам не хватило всего двух сотых. Но в гонке мы попробуем за него побороться. Я расстроен, ведь восемь десятых — это большое отставание, которое мы должны начать сокращать как можно быстрее», — приводит слова Леклера FormulaPassion.