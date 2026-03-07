Макс Ферстаппен — об аварии в квалификации в Австралии: для этих машин Ф-1 очень странно
28-летний нидерландский гонщик, четырёхкратный чемпион Формулы-1 Макс Ферстаппен, представляющий команду «Ред Булл», прокомментировал свою аварию в первом сегменте Гран-при Австралии, из-за которой он не показал времени и не прошёл дальше.
Формула-1 2026. Этап 1, Мельбурн, Австралия
Гран-при Австралии. Квалификация
07 марта 2026, суббота. 08:00 МСК
Окончено
1
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
1:18.518
2
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
+0.293
3
Исак Хаджар
Red Bull
+0.785
«Со мной всё в порядке. Мне просто нужно было сделать рентген, чтобы проверить, всё ли в порядке с руками, но ничего не сломано.
Что случилось? Я просто нажал на педаль, и вся задняя ось полностью заблокировалась, что для этих машин Формулы-1 очень странно. Я никогда в жизни такого не испытывал. Думаю, нам многое нужно изучить, в целом как спорту», — приводит слова Ферстаппена издание RacingNews365.
