Макс Ферстаппен — об аварии в квалификации в Австралии: для этих машин Ф-1 очень странно

28-летний нидерландский гонщик, четырёхкратный чемпион Формулы-1 Макс Ферстаппен, представляющий команду «Ред Булл», прокомментировал свою аварию в первом сегменте Гран-при Австралии, из-за которой он не показал времени и не прошёл дальше.

«Со мной всё в порядке. Мне просто нужно было сделать рентген, чтобы проверить, всё ли в порядке с руками, но ничего не сломано.

Что случилось? Я просто нажал на педаль, и вся задняя ось полностью заблокировалась, что для этих машин Формулы-1 очень странно. Я никогда в жизни такого не испытывал. Думаю, нам многое нужно изучить, в целом как спорту», — приводит слова Ферстаппена издание RacingNews365.