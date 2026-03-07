«Потерял мощность». Хэмилтон высказался о проблемах в квалификации Гран-при Австралии

Гонщик «Феррари» Льюис Хэмилтон прокомментировал седьмой результат в квалификации Гран-при Австралии Формулы-1. Льюис проиграл поулу Джорджа Расселла 0,960 секунды.

«В первом сегменте я смотрелся очень сильно, был в отличном положении, но затем во втором сегменте потерял мощность. Мы не смогли вернуться к нашему обычному темпу. Определённо, потенциал машин выше, мы могли стать третьими или четвёртыми.

Сегодня самой сложной вещью было управление энергией двигателя, и у нас были некоторые проблемы. Абсолютно не знаем, что будет в гонке. Ситуация с обгонами будет хуже, чем обычно, так что не знаю, чего ожидать. Отыграю ли я позиции на старте? Я надеюсь на это, посмотрим», — приводит слова Хэмилтона FormulaPassion.