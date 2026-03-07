Скидки
Норрис: мы перешли от лучших машин, когда-либо сделанных в Ф-1, вероятно, к худшим

Комментарии

Гонщик «Макларена» Ландо Норрис раскритиковал новый технический регламент Формулы-1 после первой квалификации Гран-при Австралии.

«Думаю, каждый знает, в чём проблемы. Мощность поделена в соотношении 50 на 50, и это просто не работает. Ты замедляешься задолго до поворотов, чтобы удостовериться, что батарея получит заряд. Но если ты слишком рано её заряжаешь, то тоже оказываешься в беде.

Просто сложно, но что имеем, то имеем. У меня как пилота нет хороших ощущений, но я уверен, что Джордж улыбается. Ты просто должен выжимать максимум из того, что имеешь.

Мы перешли от лучших машин, когда-либо сделанных в Формуле-1 и приятных в пилотаже, вероятно, к худшим. Это печалит, но нужно с этим жить», — приводит слова Норриса Motorsport.

