Хэмилтон — об отрыве «Мерседеса»: надеюсь, это не связано со степенью сжатия

Гонщик «Феррари» Льюис Хэмилтон заявил, что будет сильно разочарован, если столь сильное преимущество «Мерседеса» на старте сезона-2026 Формулы-1 во многом вызвано придумкой немцев с использованием повышенной степени сжатия двигателя.

«Я как следует этого не понимаю. На тестах они не показывали, что могут так поднять мощность двигателя, а тут получили откуда-то дополнительную мощность. Нам нужно понять, что это. Я надеюсь, это не связано со степенью сжатия. Надеюсь, это просто мощность, а нам нужно лучше поработать. Но если это связано со степенью сжатия, то я буду расстроен, если ФИА позволила подобное, ведь это не соответствует регламенту. Я буду требовать от моей команды сделать то же самое, чтобы мы стали мощнее», — приводит слова Хэмилтона RacingNews365.

В ответ на вопрос, утешает ли его, что до внедрения новых правил проверки степени сжатия пройдёт только семь гонок, Хэмилтон ответил: «К тому моменту судьба сезона уже будет решена. Ну, не решена, но семь гонок, несколько месяцев — ты проигрываешь много очков, когда проигрываешь в квалификации секунду».