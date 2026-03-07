Скидки
Лэнс Стролл допущен до гонки, хотя ни разу за Гран-при не уложился в 107%

Судьи Гран-при Австралии Формулы-1 приняли решение допустить канадского гонщика «Астон Мартин» Лэнса Стролла до гонки, несмотря на пропуск квалификации. При этом ранее по ходу уикенда канадец ни разу не уложился в 107%: Стролл проехал лишь три круга в первой тренировке, проиграл более 108% во второй тренировке и в принципе пропустил из-за технических проблем третью практику.

В своём обращении к стюардам «Астон Мартин» просил допустить Стролла до выступлений, аргументируя это достаточно высокой скоростью Фернандо Алонсо в квалификации, а также опытом самого Лэнса, который провёл в Формуле-1 178 Гран-при, семь раз выступал на Гран-при Австралии и проехал 859 километров за рулём нынешнего болида «Астон Мартин». Судьи приняли аргументы команды и допустили пилота.

